Sandro Tonali, centrocampista del Milan, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Napoli: “Non è la partita che avevamo preparato. Volevamo fare delle cose e non ci riuscivamo, pochi spazi. C’è stato tanto casino in questa partita, abbiamo creato poche occasioni. Noi non abbiamo sfruttato quella di Leao, loro hanno sfruttato l’unica pulita. La classifica? Non c’è timore del quinto posto, se hai paura perdi tutte le partite. C’è da mettere un punto e ripartire. Noi siamo in questa posizione e non vogliamo mollare proprio ora”.



IL SUO PERCORSO - “Sono partito più indietro, con difficoltà maggiori. Venivo da un periodo in cui ero fermo, con poco riposo e sono partito leggermente indietro. Sapevo che non era facile questo percorso, ma piano piano sto andando sempre crescendo. La strada che sto seguendo ora è quella giusta, partita dopo partita devo trovare costanza. Questa è la cosa difficile, ma fondamentale”.