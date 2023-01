Milan-Torino 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 24’ sts Adopo (To)



Assist: Bayeye (To)



MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia (dal 31’ st Theo), Tomori; Saelemaekers (dal 22’ st Messias), Vranckx (dal 37’ st Bennacer) Tonali, Pobega (dal 31’ st Giroud), Dest (dal 20’ sts); De Ketelaere, Diaz (dal 22’ st Leao) A disp.: Mirante, Nava, Calabria, Bennacer, Adli, Giroud, Bakayoko, Leao, Theo Hernandez, Lazetic, Messias, Bozzolan. All. Stefano Pioli



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez (dal 36’ st Linetty) ; Singo (dal 21’ sts Bayeye), Lukic, Ricci (1’ pts Adopo) Buongiorno; Miranchuk (dal 45’ st Seck) Vlasic (dal 36’ st Vojvoda), Sanabria (dal 25’ st Zima) A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Adopo, Seck,, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Dembele, Gineitis, Linetty. All. Ivan Juric.