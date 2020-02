Il tabellino



Milan-Torino. (1-0 primo tempo)



Marcatori: 25' pt Rebic (Mi)



Assist: 25' pt Castillejo (Mi)



Milan (4-4-1-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer (dal 44' st Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic (dal 43' st Leao), Paquetà (dal 23' st Bonaventura), Ibrahimovic. All. Pioli A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Musacchio, Saelemaekers, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Bonaventura, Leao.



Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco (dal 40' st Aina), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer (dal 40' st Millico), Ansaldi; Edera (dal 19' st Zaza), Belotti. All. Longo A disposizione: Ujkani, Rosati, Baselli, Zaza, Singo, Millico, Meite, Djidji, Aina, Adopo.



Ammoniti: 22' pt Bennacer (Mi), 34' pt Edera (To), 5' st Castillejo (Mi), 15' st Rincon (Tor), 39' st Pioli (Mi)



Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna