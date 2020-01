Il tabellino



Milan-Torino (primo tempo 1-1)



Marcatori: 12' pt Bonaventura (Mi), 34'pt, 26' st Bremer (Tor), 46' st Calhanoglu (Mi), 1' sts Calhanolglu (Mi), 4' sts Ibrahimovic (Mi)



Assist; 12' pt Rebic (Mi), 34' pt Verdi (To), 26' Aina (To), 46' st Castillejo (Mi), 3' sts Leao (Mi)



MILAN: G.Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic (dal 37' Calhanoglu), Bennacer, Bonaventura (dal 31' st Leao); Rebic (1' sts Kessie), Piatek (dal 20' Ibrahimovic). A disp. Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabria, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli



TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (dal 38' st Djidji); De Silvestri (dal 7' sts , Lukic, Rincon (dal 7' sts Lyanco), Aina; Berenguer (dal 44' st Millico), Verdi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Djidji, Adopo, Laxalt. All. Walter Mazzarri.



Ammoniti: 22' Rincon (To), 30' pt Hernandez (Mi), 37' pt Rebic (Mi), 8' st Kjaer(Mi), 29' st Krunic (Mi), 3' pts Conti (Mi), 8' pts Mazzarri (Tor)