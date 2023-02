Nuovamente contro, meno di un mese dopo. Questa sera nell’anticipo della ventiduesima giornata della massima serie il Milan affronterà quel Torino che l’11 gennaio scorso l’ha eliminato dalla Coppa Italia con un gol di Michel Adopo nei tempi supplementari. E non solo, anche il campionato nella gara di andata i granata si imposero in casa per 2 a 1, due vittorie pesanti insomma in una stagione per i campioni d’Italia in carica che non gira nel verso sperato. La dice lunga la latitanza dal successo dei rossoneri che da sette gare non vincono con l’ultimo colpaccio in quel di Salerno che risale al 4 gennaio scorso per 2 a 1 e rimesso in discussione nel finale dal gol di Bonazzoli all’83°. Coppa Italia a parte i granata nel capoluogo lombardo non vincono in campionato dal 1985, poi solo pareggi e tante sconfitte, tutte di fila quelle negli ultimi cinque anni. Gli annali riportano appena undici successi degli ospiti nelle settantasei gare sinora disputate ed anche venti pareggi ma con le restanti quarantacinque partite a supremazia rossonera. Nonostante la striscia negativa di risultati i betting analyst propongono favorita la formazione di casa e bancano l’1 a 1,82, ben distante dal 2 granata a 4,55 con l’X che moltiplica per 3,55. È Zlatan Ibrahimovic il primo indiziato a firmare il primo o l’ultimo gol della gara che viene proposto a 5,00, con a seguire Olivier Giroud a 5,75, Rafael Leao a 6,25, Ante Rebic a 7,75 e Divock Origi a 8,50.