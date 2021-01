Il Milan affronta il Torino dell'ex Giampaolo in uno degli anticipi della 17esima giornata di Serie A. A dirigere la gara di San Siro c'è Fabio Maresca, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Prenna. Quarto uomo Fabbri, mentre al Var c'è Guida, assistito da Fiorito. Di seguito gli episodi dubbi del match.



65' Ammonito anche Dalot: Murru sterza, Dalot lo stende, giallo per l'ex Manchester United.



50' Rigore per il Torino: Verdi raccoglie un passaggio di Belotti, quando sta per calciare prende Tonali. Maresca indica il dischetto, ma il Var lo richiama: toglie il rigore e dà punizione al Milan.



47' Giallo per Tonali, che stende Gojak sulla trequarti, fermando il contropiede: ammonizione per l'8 rossonero.



41' Giallo a Romagnoli per un fallo al limite dell'area.



38' Ammonito Brahim Diaz per fallo sulla trequarti campo rossonera.



32' Brahim Diaz entra dalla destra in area di rigore, dopo aver saltato Verdi, e punta Belotti che lo atterra: il piede destro tocca lo stinco del 21 milanista. Richiamato al Var, Maresca concede il rigore.



26' Ammonito Rincon per fallo su Theo in occasione del gol del Milan: diffidato, salta la prossima.



24' Dopo essere stato richiamato già una volta, Stefano Pioli viene ammonito per proteste da Maresca.