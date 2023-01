Rapuano è l'arbitro designato a dirigere Milan-Torino, gara valida per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Gli assistenti sono Palermo e Moro, con Marcenaro quarto uomo; Abbattista e Nasca al Var. Calciomercato.com racconta in tempo reale i principali episodi da moviola.





14' - Dest costringe al fallo Djidji, ammonito.



70' - Djidji ferma il neo-entrato Messias e viene espulso per doppio cartellino giallo, lasciando in dieci uomini in Torino. L'allenatore granata Juric protesta, dicendo che il difensore franco-ivoriano ha preso il pallone, ma l'arbitro non ha dubbi.