Milan-Torino, anticipo della 22esima giornata di Serie A, è la grande occasione per i rossoneri di trovare quella vittoria scaccia crisi tanto attesa. Proprio contro i granata è arrivato il primo passo falso di una serie nera che ha portato a Pioli e i suoi solo un punto nelle ultime quattro giornate di campionato, il ko nel derby di Supercoppa contro l'Inter, oltre ovviamente all'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino. L'11 gennaio i 90 minuti si chiusero sullo 0-0, ma un gol di Adopo nei tempi supplementari ha permesso alla squadra di Juric di passare il turno. In vista della gara di questa sera le quote sulla lavagna scommesse danno il Milan favorito a San Siro a quota 1,82, contro il pareggio a 3,55 e il segno 2 per i granata a 4,80. Non sarà un turno semplice neanche per le altre squadre impegnate in zona Champions League. Sabato sera va in scena lo scontro diretto Lazio-Atalanta, con Sarri che a quota 2,43 è favorito a 2,97 contro Gasperini, mentre sempre sabato ma alle 18:00 la Roma cerca i tre punti in casa del Lecce, che con le big alza la voce. I salentini hanno già pareggiato contro Napoli e Milan, hanno battuto Lazio e Atalanta e all’andata all’Olimpico hanno perso contro la Roma ma hanno almeno tenuto la gara in bilico (2-1) sino alla fine. Il segno 2 a favore della squadra di Mourinho non è così scontato a quota 1,99. Juventus-Fiorentina è una gara carica di emozioni e i bianconeri devono tenere a distanza i viola, a -2 in classifica. In questo caso il segno 1 è a 1,85. Solo un punto per la squadra di Italiano nelle ultime quattro di campionato e il pareggio e il segno 2 valgono rispettivamente 3,60 e 4,35. Testacoda tra Napoli e Cremonese e la capolista è favorita a 1,19 contro l’ultima in classifica. Sampdoria-Inter è il posticipo del lunedì sera: i nerazzurri sono in fiducia e i tre punti a Marassi valgono 1,44.