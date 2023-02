: decisivo su Sanabria nella prima frazione.: autorevole in marcatura, pulito nella fase di costruzione. Sul gioco aereo è praticamente insuperabile.: in costante difficoltà contro un dinamico Sanabria. (dal 25’ st: non certamente un ingresso in campo positivo: al primo pallone toccato regala un calcio d’angolo agli avverarsi): segnali di risveglio per il difensore francese protagonista di una prestazione solida.: l’unico che sembra a suo agio in questo nuovo modulo tattico. Corre per tre, si sacrifica ma dal punto di vista tecnico è molto impreciso. (Dal 43’ st: prima frazione di gioco in grande affanno dal punto di vista fisico. Migliora leggermente nella seconda parte di gara. (Dal 43’ st: solito lavoro sporco al quale però abbina una insicurezza evidente quando ha il pallone tra i piedi.: timido nei primi 45’ poi mette il turbo e spacca la partita. Perfetto il cross che Giroud tramuta nel gol vittoria. Poteva arrivare anche per lui la gioia personale ma arriva stanco all’appuntamento davanti a Milinkovic-Savic.: egoista e poco produttivo, si intestardisce in dribbling che non preoccupano la difesa del Torino. (dal 34’ st: il voto è per l’importanza del gol: incornata straordinaria per scacciare la crisi. La prova dell’attaccante francese era stata mediocre. Ma si sa, per un attaccante conta il gol (dal 44' st).: torna titolare dopo due panchine consecutive. Non un grande ritorno quello del talento portoghese che fa fatica a rendersi pericoloso e a saltare l’uomo.: voto alla vittoria. Senza entusiasmare ma estremamente importante.: può fare poco sul gol di Giroud. Poco impegnato dagli attaccanti del Milan.: rovina una prova tutto sommato positiva arrivando in ritardo su Giroud in occasione del gol. (dal 34’ Gravillon s.v)si fa valere sia sul gioco aereo che in marcatura su Giroud.: tatticamente ineccepibile, rimedia un giallo che lo condiziona. (dal 13’ st Vojvoda 5: spreca un’azione di contropiede molto pericolosa ignorando i compagni liberi in area): avrebbe il campo libero per spingere ma si preoccupa più di limitare Theo Hernandez. E nel secondo tempo alza abdica contro lo strapotere del francese.: prestazione di grande personalità per il giovane centrocampista granata che aveva già punito il Milan in Coppa Italia (dal 24' st: non incide).: classe 2004, si farà. Ma questa sera alla sua prima a San Siro paga dazio all’emozione. (dal 1’ st: poco filtro per il centrocampista polacco): sempre al posto giusto, bene anche in fase di impostazione.: due lampi di genio che i compagni non riescono a concretizzare. Fa il suo.: parte con il piede sull’acceleratore ma poi finisce troppo presto la benzina. (dal 34’ st: sempre sul pezzo, prova due conclusioni che terminano di poco a lato. In un’altra Tatarusanu fa gli straordinari.: coraggioso nelle scelte iniziali e viene ripagato solo in parte.