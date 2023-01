Coppa Italia: Milan-Torino 0-1MILAN: regala un pallone sanguinoso a Sanabria ma poi si riscatta sulla stessa azione andando a chiudere lo specchio su Lukic. Sufficiente.: mal posizionato sulla ripartenza che porta al gol vittoria del Toro.: vince diversi duelli contro Sanabisa.(Dal 31’ st: sfiora il gol del pari all’ultimo minuto. Almeno ha il merito di provarci).: nervoso e poco attento nel finale, quando concede una prateria ad Adopo che ringrazia e insacca il gol vittoria.: da esterno a tutta fascia ci mette molta corsa e poca lucidità.(Dal 22’ st: errore tecnico clamoroso che regala la ripartenza vincente al Torino).: buona partita sia in fase di impostazione che di rottura del gioco avversario.(Dal 37’ st: recupera qualche pallone).: una prima volta da capitano che poteva e doveva essere migliore. Ma lui ha poco da rimproverarsi.: qualche tocco sbagliato e pochi inserimenti con i tempi giusti.(Dal 31’ st: si intestardisce nel cercare la giocata).: moto perpetuo lunga la sua corsia, non sfigura.(Dal 6’ sts).: primi 45’ anche interessanti con un bel colpo di testa che si infrange sul palo e una conclusione pericolosa. Appena la partita si fa dura lui scompare.: tra i migliori per impegno e idee.(Dal 22’ st: entra in campo con supponenza e scarsa voglia. E viene ripreso platealmente anche da Tomori).: la seconda delusione consecutiva, ancora con alcune scelte tattiche discutibili. L’obiettivo più facile è stato fallito malamente.TORINO: para tutto il parabile. Ed è sicuramente un merito.: due interventi sconclusionati gli costano il doppio giallo e il conseguente cartellino rosso.: un gigante. Guida la difesa e sul gioco aereo sono tutte sue.: prestazione senza infamia e senza lode.(Dal 36’ st: ci mette grinta, cuore e polmoni).: spinge poco, si preoccupa più della fase difensiva.(Dal 6’ sts: accelerazione fulminante e assist vincente per Adopo).: cestina una enorme palla gol in avvio, ma si fa sentire eccome a centrocampo.: bene in tutte le zone de campo, con idee e intensità.(1’ pts: segna il gol vittoria e si regala una notte da eroe).: regge bene l’urto.: si vede poco.(Dal 45’ st: spacca la partita).: servito poco e male, non incide.(Dal 36’ st: prezioso).: aiuta la squadra.(Dal 25’ st: alza il muro difensivo).: stratega abilissimo, conquista una qualificazione insperata dopo l’espulsione di Djidji.