: ordinaria amministrazione fino al 90', poi il prodigio su una conclusione insidiosissima di Segre nel recupero. Un colpo di reni da vero campione.: ormai è sempre più determinante per la squadra sotto tutti i punti di vista. Inizia la gara da terzino e dalle sue parti il Torino trova sempre la strada sbarrata. Finisce la contesa da mediano confermando buon ritmo e ottimo senso della posizione.: l'intervento in scivolata al 40' del primo tempo, con Verdi lanciato a rete, vale come un gol segnato. Guida, con la consueta sicurezza, tutta la linea difensiva e non commette alcun errore.: si fa sentire molto sul gioco aereo, palesa ancora qualche incertezza quando Verdi prova a puntarlo nell'uno contro uno.: da una sua progressione nasce il primo gol del Milan. Ma il terzino francese si accende solo a sprazzi questa sera.: uomo ovunque del Milan: spezza il gioco avversario e organizza con la sua potenza un paio di contropiedi. Una certezza dal dischetto per il suo sesto centro stagionale. All'ultimo minuto di recupero ha la forza di recuperare e chiudere una conclusione di Verdi all'interno dell'area di rigore.: un'atra prestazione non convincente appieno per il talentuoso 2000 rossonero. Arriva spesso in ritardo in fase di copertura, poco propositivo in fase d'impostazione. Può e deve fare di più. Esce per una forte contusione alla caviglia(dall'8 st: ingresso in campo disastroso per l'esterno portoghese che va in affanno contro Murru): tocca pochi palloni e non riesce a rendersi pericoloso.: regala brio alla manovra offensiva con i suoi spunti e la sua rapidità nei primi metri. Manda in porta Leao, in occasione della prima marcatura, con una giocata visionaria: tocco di prima con tanto di 'tunnel' a Bremer. Si procura il calcio di rigore con uno slalom gigante arrestato irregolarmente da Belotti. (dal 15' st: encomiabile per lo spirito di sacrificio e l'attaccamento alla maglia: ieri non si era allenato, oggi ha chiuso la gara aiutando la sua squadra in trincea): l'esterno norvegese ha qualità e lo si nota dal primo tocco che spesso elude la marcatura degli avversari. Ma è poco nel vivo dell'azione, ancora troppo timido. (dal 40' Maldini s.v): terzo gol realizzato nelle ultime quattro partite per l'ex Lille. Convince sempre di più da attaccante centrale, nella prima frazione è letteralmente imprendibile per la difesa granata.: il tecnico emiliano può essere soddisfatto: la sua squadra ha dato una risposta importante dopo la sconfitta contro la Juventus.: non può fare molto sul primo gol di Leao ma ne evita almeno un altro già fatto su Kessie lanciato a rete a fine secondo tempo.prestazione attenta su Hauge al quale concede poco e niente.(dal 19' st Zaza 5,5: si vede pochissimo)non riesce a prendere le misure a Leao che gli va via con troppa facilità.: a volte commette errori ingenui frutto della troppa fiducia nei propri mezzi, ma nel complesso è più solido del compagno di reparto.devastante quando ha la possibilità di spingere. Anche a San Siro conferma tutte le buone sensazioni destate in questo avvio di stagione. Giocatore molto interessante.: non si vede mai, costringe Giampaolo a richiamarlo subito in panchina.(dal 1' st Linetty 6: porta dinamismo e qualche buon inserimento in area avversaria.si intestardisce nel cercare l'azione personale rallentando il gioco del Torino nel primo tempo. Leggermente meglio nel secondo ma nel complesso la sua prova è mediocre.: guerriero davanti alla difesa, bada poco all'estetica e molto alla sostanza. Porta a casa la pagnotta. (dal 31'st Segre s,v)fa tremare gli ex compagni e la traversa nel primo tempo con un sinistro terrificante su calcio da fermo. Buona qualità in fase d'impostazione, cala nel finale e viene sostituito(dal 19' st Murru 6,5: cambia passo alla squadra, mette dentro tanti cross)il Milan è un avversario che gli ha portato spesso bene in carriera ma questa sera delude ampiamente. Suo il fallo da rigore su Brahim. (dal 40' st Bonazzoli s.v);più in palla dei suoi, tiene in ansia la linea difensiva rossonera praticamente da solo.sognava un ritorno diverso a San Siro da avversario. Non riesce a cambiare in corsa la squadra.