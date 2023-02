Milan-Torino è il primo anticipo della 22esima giornata di Serie A e vedrà il proprio calcio d'inizio venerdì 10 febbraio alle 20.45 nella cornice di San Siro. Sfida fondamentale per Pioli che vuole interrompere la crisi dei rossoneri con un successo che manca ormai da troppo. Juric vede invece un piazzamento europeo alla portata e, vincendo, non solo confermerebbe il proprio 7° posto ma si porterebbe a -5 proprio dai rossoneri.



DOVE VEDERLA - Milan-Torino, calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 10 febbraio a San Siro sarà trasmessa in tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Adopo, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.