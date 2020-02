Milan-Torino a San Siro è il posticipo che chiude la 24esima giornata di Serie A: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, di seguito gli episodi da moviola.



h. 20.45 MILAN-TORINO - Fabbri (Schenone-Baccini, IV Sacchi, VAR La Penna, AVAR Peretti)



PRIMO TEMPO



34' - Primo cartellino anche per il Torino: ammonito Edera per trattenuta su Theo Hernandez.



25' - Milan in vantaggio con Rebic, proteste Torino: i granata invocano un fallo su Berenguer, da lì palla recuperata che arriva a Castillejo, autore dell'assist per Rebic. Per Fabbri è tutto regolare, il VAR conferma.



22' - Duro intervento su Rincon, giallo per Bennacer.