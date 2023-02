Milan-Torino (calcio d'inizio alle 20.45) apre la 22ª giornata di Serie A: arbitra Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN – TORINO Venerdì 10/02 h. 20.45



Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Lo Cicero - Scarpa M.

Quarto uomo: Volpi

VAR: Chiffi

AVAR: Prontera



SECONDO TEMPO



49' - Buongiorno atterra Brahim Diaz, giallo per il difensore del Toro.



PRIMO TEMPO



37' - Il Torino chiede rigore per un contatto di Kjaer, in caduta dopo un errore, su Sanabria, Ayroldi non assegna il penalty e il VAR non interviene.



32' - Primo giallo anche per il Milan, a Kjaer per ostruzione su Adopo. I rossoneri protestano per un mancato fallo dello stesso Adopo su Leao al limite dell'area granata in avvio di azione, non sanzionato dall'arbitro Ayroldi.



25' - Debutto con giallo per Gineitis: il lituano viene ammonito per fallo su Saelemaekers.