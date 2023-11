Gerry Cardinale è pronto a tornare a Milano per stare vicino al suo Milan in vista della sfida di Champions contro il PSG. Secondo il Corriere della Sera non sono in programma, ma non è detto che non ci siano, incontri con l'ex Zlatan Ibrahimovic che è il benvenuto, ma per cui si deve ancora capire in che ruolo riportarlo in rossonero.