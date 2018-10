Il Milan torna a pensare a nuovo stadio di proprietà. La notizia, rilanciata da Milano Finanza, è legata al progetto di riqualificazione e sviluppo immobiliare dell’area di Milano Sesto, pronto ad avere la luce verde. Il progetto di un impianto a Sesto San Giovanni era già stato presentato alla società rossonera ai tempi di Silvio Berlusconi, con costi intorno ai 270 milioni di euro. Un progetto che, sotto la nuova gestione targata Elliott, potrebbe riprendere piede: tanto che il presidente del Milano Paolo Scaroni - fa sapere Milano Finanza - avrebbe già avuto più di un contatto con il management di MilanoSesto, in particolare con Paolo Romani, vicepresidente e consigliere delegato della società che gestisce il cantiere e che fa riferimento all’ imprenditore Davide Bizzi (46,7%), affiancato dal gruppo saudita Fawaz (25%), dalla Sorgente di Valter Mainetti (12,5%), dalle coop locali (8%) e dal brand di moda Les Copains (4,98%).



Dopo il riavvicinamento con l’Inter e il Comune per la gestione condivisa di San Siro, resta così in piedi l’ipotesi della costruzione di un nuovo stadio per il club rossonero. La società MilanoSesto intanto ha cominciato colloqui con Intesa Sanpaolo per una messa a disposizione di nuova finanza per complessivi 400 milioni di euro tra debito, equity e magari anche altri strumenti finanziari: liquidità che servirà per finanziare e sostenere le opere di urbanizzazione.