Il Milan pensa già a come rinforzare la squadra a gennaio, e per farlo sta valutando vecchi obiettivi, soprattutto in attacco, come Mehdi Taremi del Porto. L'iraniano andrà in scadenza a giugno, per questo i rossoneri stanno lavorando per portarlo in rossonero, magari in estate a parametro zero. I contatti con l’entourage del giocatore ci sono stati. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.