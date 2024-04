Milan, torna di moda un ex: concorrenza di Napoli e Lazio

28 minuti fa



Il Milan sta monitorando la situazione di Aster Vranckx, centrocampista che è già stato un anno fa in rossonero, senza però essere riscattato. Arrivato in prestito oneroso per due milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a dodici milioni, il volere del Wolfsburg di non fare sconti aveva prevalso sulla sua possibile permanenza. A giugno, il belga sarà a dodici mesi dalla scadenza del proprio contratto. Il Milan, però, non è l'unica squadra a osservare con attenzione l'evoluzione del mancato rinnovo del belga con il club tedesco. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato anche di Lazio e Napoli, determinate a inserire nel proprio organico un giocatore giovane, valido e con una buona esperienza internazionale.