Getty Images

Milan, torna di moda un obiettivo in difesa

un' ora fa

Il Milan sta cercando un difensore per rinforzare la propria retroguardia e guarda con interesse a Londra, sponda Gunners. Perché i rossoneri puntano su Jakub Kiwior, polacco ex Spezia, jolly difensivo che può ricoprire diversi ruoli: difensore centrale - sia destro che sinistro -, ma anche terzino proprio sulla corsia mancina, nonché mediano.



Il suo nome era già circolato nel mercato di gennaio, ma l'Arsenal non ha mai aperto al prestito. La sua valutazione è lievemente inferiore ai 25 milioni di euro versati dai Gunners nelle casse dello Spezia. Kiwior percepisce uno stipendio da 2,5 milioni annui, quindi ampiamente nei parametri dei rossoneri.