Il primo colpo del mercato del 2024 per il Milan è un ritorno: Matteo Gabbia infatti tornerà ad essere rossonero dopo il prestito della scorsa estate al Villarreal. Il difensore servirà per tamponare le tante assenze in quel reparto e sarà a disposizione di Pioli già per la prossima trasferta di Empoli



L’operazione era stata già impostata nel giorni scorsi, resta da attendere solo l'apertura del calciomercato - il via martedì 2 gennaio - per depositare il contratto del centrale di Busto Arsizio e rendere ufficiale il nuovo rinforzo per il Milan. Il classe '99 è atteso a Milanello nelle prossime ore e chiude così con sei mesi d'anticipo il prestito in Spagna. Esclusa una sua presenza per la sfida di Coppa Italia con il Cagliari, il difensore invece potrebbe dare una mano a Kjaer, Simic e Theo Hernandez, già dal 7 gennaio nel lunch match con l'Empoli. Ma il mercato dei rossoneri in difesa potrebbe non fermarsi a Gabbia, visti gli interessamenti per Lenglet, Tomiyasu e Brassier.