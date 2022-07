Stefano Pioli in giornata ha potuto riabbracciare alcuni dei protagonisti della passata stagione, rientrati a Milanello dopo le vacanze estive e i giorni di permesso in più a causa delle partite con le nazionali disputate a giugno. Tra questi, Davide Calabria, Theo Hernandez, Mike Maignan e Ismael Bennacer che si sono aggregati al resto del gruppo, già in campo dal 4 luglio.



Rientri importanti per il Milan ad un mese dall'inizio del campionato. Dopo la partitella disputata ieri, sabato 16 luglio ci sarà la prima amichevole contro il Colonia. Dal 23 poi un breve ritiro in Austria per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di provare a riconfermare il successo in Serie A ottenuto quest'anno.