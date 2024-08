Getty Images

Milan: Torriani e Raveyre in prima squadra, Liberali e Zeroli col Futuro

27 minuti fa



Paulo Fonseca è pronto a esordire in gare ufficiali sulla panchina del Milan: nella sua prima lista dei convocati, il tecnico portoghese ha accarezzato l'idea di inserire i due giovani centrocampisti Mattia Liberali e Kevin Zeroli, ma dovrà rinunciarci dato che il Milan Futuro è impegnato in Coppa Italia Serie C, secondo turno contro il Novara dopo il primo superato contro il Lecco.



Ci saranno, per questioni di necessità, Lorenzo Torriani e Noah Raveyre, che dovranno coprire, rispettivamente come secondo e come terzo, l'infortunato Sportiello alle spalle di Mike Maignan.