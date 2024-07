Getty Images

Milan-Tottenham, l'affare Emerson Royal si è arenato: ecco perché

23 minuti fa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Emerson Royal, che nelle ultime settimane è stato il primissimo obiettivo del calciomercato Milan per la fascia destra: ora però l’affare con il Tottenham è completamente in stand-by, con gli Spurs che chiedono infatti oltre 20 milioni di euro per la cessione del brasiliano, motivo per cui per ora i rossoneri stanno temporeggiando per valutare il da farsi.