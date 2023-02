Milan-Tottenham 1-0



MILAN



Tatarusanu 6,5: concentrato e sicuro sopratutto sul gioco aereo. Non viene sollecitato dagli attaccanti avversari.



Kalulu 7: è tornato il Pierre che tutti i tifosi del Milan avevano imparato ad ammirare. Sempre sul pezzo in marcatura sia su Perisic che su Son quando svaria dal suo fronte. Non disdegna anche qualche sortita offensiva.



Kjaer 7: sopperisce a una condizione fisica certamente non brillate con una intelligenza tattica superiore alla media. Sgomita contro Kane, lottando pallone su pallone. E nei minuti di recupero sbarra la strada a un’azione pericolosa del bomber inglese.



Thiaw 7,5: il migliore in campo del Milan. Al suo esordio assoluto in Champions League domina su ogni pallone facendo leva su una straordinaria forza fisica ma anche su ottimi tempi nell’anticipo. Cancella tutte le azioni offensive del Tottenham e fa ripartire l’azione con buona lucidità.



Saelemaekers 6: si abitua presto al clima inglese della partita mettendo tanto agonismo. Prezioso in fase di non possesso, poco lucido e preciso nelle scelte. (dal 32’ st Messias 6: entra bene in campo)



Krunic 6: tanto lavoro oscuro nel chiudere le linee di passaggio per poi cercare di ripartire rapidamente. A volte troppo confusionario in fase di pressing.



Tonali 7: gioca una gara intensa facendo pressing a tutto campo. Leader e anima di questo Milan. (dal 40’st Pobega)



Theo 7: tramortisce il Tottenham nel primo tempo con le sue accelerazioni. Da una di queste nasce il gol di Díaz. Ritrovato.



Brahim 7: l’uomo dei gol pesanti. L’uomo che ha qualcosa in più in termini di personalità e scaltrezza. Per questo Pioli si affida spesso (o sempre) a lui. (dal 32’ st De Ketelaere 5,5: il ragazzo vive un momento molto molto difficile. L’occasione mancata sull’assist di Giroud grida vendetta)



Giroud 6,5: oggi ha fatto tutto: il mediano, il terzino e anche l’attaccante. Cuore e polmoni per la squadra.



Leao 6: fa tante giocate che servono per far spellare le mani ai tifosi. Ma quando c’è da essere concreti delude. (Dal 45’ st Rebic s.v)



All. Pioli 7: prepara benissimo la partita dal punto di vista tattico e si guadagna un vantaggio meritato per la gara di ritorno.



Tottenham

Tottenham6: fa un mezzo miracolo prima del tap-in vincente di Díaz.4,5: in costante affanno contro la velocità di Leão.6: fa match pari con Giroud.5,5: male quando ha la palla tra i piedi. Fa valere il fisico quando il Milan prova a mettere dei cross in area di rigore. (dal 36’ st Davies s.v)5: disastroso in fase di marcatura su Theo.5,5: soffre la veemenza di Tonali. Potrebbe orchestrare un contropiede pericoloso a metà secondo tempo ma sbaglia completamente la scelta.6: tanta grinta e qualche recupero palla interessante. Ma è troppo precipitoso in diverse situazioni di gioco.4,5: assenza non giustificata. Il Milan lo temeva ma lui non fa nulla per impensierirlo.5: prestazione mediocre dell’ex Juve. (dal 25’ st Richarlison 6: qualche buona giocata)6,5: tiene in apprensione la difesa del Milan ma è troppo solo.5,5: qualche accelerazione delle sue ma nel complesso fa molto poco. (dal 36’ st Danjuma s.v)5: non trasmette la sua solita grinta alla squadra che pare troppo rinunciataria.