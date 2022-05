Qualche volta sbaglia onda, poi torna sulla tavola ed è di nuovo pronto a divertirsi, come spiegato nell’intervista rilasciata a Dazn a inizio marzo:. Questione di testa. Mentalità. Lo ha raccontato anchedopo la vittoria di Verona: "Rafa e Tonali? L’ho detto dopo due giorni di preparazione, li ho trovati completamente diversi dopo le vacanze. Sono servite per metabolizzare tutto ciò che avevano assorbito". Nella testa del Milan in lotta per lo scudetto e pronto al cambio di proprietà, il '17' portoghese è l’uomo da blindare e da cui partire.Nel momento clou della stagione, lo scatto del Milan capolista fa rima con Leao, diventato protagonista a suon di prestazioni convincenti. E, sempre più, anche sotto rete.Discorso simile per l’aiuto ai compagni in zona gol: il portoghese ha realizzato fino a oggi 9 assist, 7 in campionato. Numeri che lo inseriscono nella top ten della classifica dei passaggi vincenti in A, a meno 5 dal leader Domenico Berardi.Scatti, allunghi, dribbling, progressioni.Il portoghese è il volto dello sprint Milan, il giocatore che ha rivitalizzato la squadra nel finale di stagione e nel testa a testa con l'Inter per il tricolore.Come abbiamo anticipato su, le parti sono in costante contatto per trovare l'accordo. Nelle ultime settimane le condizioni sono cambiate per volontà dell'agente del giocatore, che ha alzato la posta per il suo assistito. La richiesta di risarcimento avanzata dallo Sporting Lisbona nella controversia legale con il Lille preoccupa il portoghese, che tramite il suo entourage ha avanzato una richiesta d’ingaggio superiore rispetto all’ultima offerta rossonera, di circa 4,5 milioni di euro più bonus.Il Milan non ha intenzione di privarsi del talento di Leao, ma intanto Mendes ha avvisato la dirigenza di un’offerta in arrivo da una squadra inglese. Il club, alle prese con la delicata situazione del passaggio di proprietà (in corso le valutazioni su RedBird Capital e Investcorp), ascolterà eventualmente solo offerte superiori ai 70 milioni.