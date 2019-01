Leonardo si guarda intorno per giugno, quando Higuain potrebbe salutare. Secondo la Gazzetta dello Sport, il d.t. rossonero ha sondato il terreno con il Genoa per Piatek, bomber polacco che piace anche a Juve e Inter, ma non ha perso di vista il vecchio pallino Morata, in rotta col Chelsea e di recente accostato al Siviglia (le indiscrezioni spagnole raccontano di un incontro tra il suo agente Juanma Lopez e il d.s. degli andalusi Caparros). L’appeal del Milan e della A, in ogni caso, restano forti, anche perché Alvaro e la moglie Alice, veneziana, sarebbero felicissimi di tornare in Italia. L’ipotesi di uno scambio con Higuain già a gennaio rimane sullo sfondo e molto dipenderà dal destino del Pipita.