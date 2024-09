GETTYIMAGES

Milan, tra i candidati di Ibrahimovic c’è anche Tudor

DL

33 minuti fa



Sono giorni complicati in casa Milan con i risultati che stentano ad arrivare e un allenatore, Fonseca, sempre più in bilico. Il derby di domenica sera contro l’Inter ha tutte le sembianze di un’ultima spiaggia per il tecnico portoghese: in caso di sconfitta dovrebbe scattare l‘esonero. Tra i nomi valutati da Zlatan Ibrahimovic c’è anche quello di Igor Tudor.