Milan, tra le priorità di Tare c'è il rinnovo di Liberali. E ha un piano preciso per Camarda

mi piace molto, è un giocatore che quando ho visto la prima volta mi ha dato qualcosa di importante, mi ha emozionato vedere un giocatore così giovane giocare con grande personalità anche nella preparazione estiva con il Milan in America contro squadre importanti come Real Madrid e Barcellona. Non è da tutti. Anche lui è un giovane che può dare tanto al calcio italiano". Così parlavain una intervista a concessa a Dazn nel novembre del 2024. In attesa di mettere tutto nero su bianco,. Il trequartista rossonero ha vissuto una stagione particolare: tra l'esordio in Serie A dal 1' contro il Genoa e la poca considerazione per il Milan Futuro. Una situazione sui generis che ha fatto drizzare le antenne di diversi club come la Fiorentina che studiano un grande colpo per il futuro.secondo quanto appreso,Mattia ha un contratto in scadenza nel 2026 e l'idea sarebbe quella di fargli firmare un nuovo contratto di 3/4 anni.

Molto chiaro anche il pensiero di Tare su Camarda, espresso nella stessa intervista: "Camarda va aspettato. Adesso le aspettative sono troppo grandi intorno a lui ma io penso che il Milan sia la società giusta, sa lavorare bene e valorizzare i giovani. Penso che Camarda possa avere un futuro importante ma va creato un percorso giusto per la sua crescita. È un giocatore che sa fare gol e sa stare nel posto giusto al momento giusto".Nella riunione con Furlani, Tare ha espresso tutta la propria soddisfazione per avere a disposizione un talento di questa portata e ora studierà con i suoi agenti quello che sarà il percorso da fare nella prossima stagione,

