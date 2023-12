Visti i lunghi infortuni di Kalulu e Thiaw, la priorità a gennaio del Milan sul mercato è senza dubbio il difensore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi cerca un centrale in prestito, magari qualche esubero di una big. Nelle ultime ore, è spuntato il nome di Clement Lenglet, in prestito all'Aston Villa, ma di proprietà del Barcellona.