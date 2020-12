Il Milan continua a trattare (con ottimismo) i rinnovi dei contratti di Donnarumma e Calhanoglu, entrambi in scadenza a giugno. Così come Ibrahimovic, col quale se ne riparlerà più avanti. Dopodiché verranno affrontati i discorsi con i calciatori in scadenza di contratto nel 2022: Kessie, Calabria e Romagnoli. Tutti e tre hanno già manifestato la loro volontà di rimanere e si aspettano, nei prossimi mesi, le proposte ufficiali che sono già state abbozzate ai rispettivi agenti.



In attacco, sempre secondo Tuttosport, i rossoneri non perdono di vista Odsonne Edouard del Celtic e Luka Jovic del Real Madrid senza dimenticare Janis Antiste del Tolosa. Intanto dal Brasile rimbalzano indiscrezioni di un interessamento del Milan (e pare anche della Juventus) per Brenner Souza da Silva, attaccante classe 2000 del San Paolo già autore di 22 gol in questa stagione. Su di lui anche Ajax e PSG.