Oggi La Gazzetta dello Sport torna sugli investimenti a disposizione del Milan. E così parla del piano incassi con Ralf Rangnick al timone: "Già da mesi si parla di un accordo triennale, con un budget da 75 milioni di euro più la metà degli introiti delle possibili cessioni. Ma tutto per ora resta in linea teorica. Il Milan non vuole disturbare l’operato di Pioli e non ha autorizzato la nuova guida ad entrare nella fase operativa. Una questione di stile, da salvare".