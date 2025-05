Milan, trasferta vietata per i tifosi contro la Roma: atti vandalici durante la finale di Coppa Italia

Getty Images

Il bollettino degli, andata in scena all'Olimpico nella serata di mercoledì 14 maggio, recita: seggiolini e maglie rubate, macchine di tifosi rossoneri sfondate in occasione della finale di. Come riporta Sportmediaset, si tratta di un bilancio che hain occasione della sfida di campionato contro la Roma in programma il prossimo 18 maggio e a chiudere il settore ospiti ai tifosi in trasferta.Come spiegato dalla Questura,, decisi a "profanare" la Curva Sud, settore tradizionalmente destinato alla tifoseria della Roma. Tutto ciò aveva spinto i giallorossi ad annunciare ritorsioni, effettivamente avvenute con tanto di gomme tagliate ad alcune auto posteggiate in piazza Clodio e riconducibili a tifosi del Milan, riporta sempre Sportmediaset, oppure tentativi di aggressione da parte di ultrà capitolini nei confronti degli avversari.

Inoltre due supporters giallorossi, "immotivatamente presenti nella zona di via Cipro", sono stati identificati e trovati in possesso di due maglie del Milan "verosimilmente" rubate a fan rossoneri, mentre la Questura ha riscontrato "atti vandalici posti in essere in Curva Sud e nei bagni con l'imbrattamento delle sedute nonché degli ambienti destinati ai servizi sanitari".: "Dopo l'ultima prestazione indegna di ieri sera, l'ennesima di una stagione figlia di un'evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza briciolo d'orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna! Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni ...".