Calma e sangue freddo. E' stata la hit estiva del 2004 di Luca Dirisio,. Mancano più di 50 giorni alla fine del mercato, c'è tutto il tempo per lavorare e trovare un accordo con il Villarreal, al quale il nigeriano è legato da un contratto in scadenza nel 2024. E per fare un'eccezione, visto che Furlani e Moncada si sono dati come obiettivo quello di consegnare la maggior parte dei nuovi acquisti a Pioli prima della partenza per la tournée negli Usa, in programma il 21 luglio. Per l'esterno destro offensivo del Submarino AmarillNulla di esagerato,considerando il fatto che tra meno di un anno sarà libero a parametro zero. Lo ribadirà anche al Villarreal, che ha sparato alto, ma non può permettersi di tirare troppo la corda. Fernando Roig, che nei giorni scorsi aveva attaccato il Milan , in occasione della presentazione della campagna abbonamenti ha ammesso la necessità di fare cassa, di fatto di aggiungere un'uscita a quelle di Pau Torres all'Aston Villa e Nicolas Jackson al Chelsea:Chukwueze aspetta, ha già fatto sapere al Villarreal che non rinnoverà il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi e che intende partire. Ma non vuole forzare la mano. Lo aveva già fatto capire in un'intervista al Pais lo scorso 30 maggio: "I Roig si sono sempre comportati bene con me. Sono parte della mia famigli". Intanto si gode gli ultimi giorni di ferie, mentre i compagni hanno già iniziato la preparazione alla Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Tutto deciso da tempo, il nigeriano può godere di qualche giorno di riposo in più visto che la sua stagione è terminata il 18 giugno, con la sfida di qualificazione di Coppa d'Africa contro la Sierra Leone.. Farà rientro in Spagna, ma non disferà la valigia: si allenerà in attesa di ricevere la telefonata giusta.