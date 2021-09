Il futuro di Samu Castillejo è ancora tutto da scrivere. L’esterno spagnolo è diventato una terza scelta per Stefano Pioli con l’arrivo di Junior Messias tanto da essere stato escluso dalla lista per la Champions League del Milan. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti con il Cska Mosca: i russi sono interessati al numero 7 rossonero ma il traguardo, al momento, è decisamente lontano.



LE ULTIME SULLA TRATTATIVA- Secondo il portale ​eurostavka.ru, il Milan avrebbe chiesto un milione per il prestito di Samu Castillejo mentre il club russo lo vorrebbe gratuito. Il Cska Mosca si prenderebbe in carico la totalità dell’ingaggio dello spagnolo, rimandando il discorso sul possibile acquisto solo alla prossima estate. Secondo quanto constatato, a queste condizioni Frederic Massara non darà il benestare. Ecco perché la negoziazione sta vivendo una fase di stallo. Il calciomercato in Russia chiude domani, da via Aldo Rossi si aspettano un rilancio da parte dei moscoviti.