Il Milan prova a cambiare il proprio obiettivo per l'attacco e nelle ultime ore ha dato una prima ma importante accelerata per Ante Rebic. L'attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte non prenderà parte alla sfida di oggi del club tedesco contro il Dusseldorf e la motivazione, non specificata dalla società è proprio legata alla trattativa con il club rossonero.



TRATTATIVA AVVIATA - Nel corso della giornata di oggi le parti hanno avviato la trattativa e l'accordo è vicino all'essere concluso tanto che il giocatore, per prevenire eventuali infortuni, è stato escluso dalla gara odierna. Le parti si riaggiorneranno dopo la partita, ma la sensazione è che si possa chiudere.





L'ALTERNATIVA A CORREA - Il Milan oggi aveva in programma un rilancio per Correa, ma date le difficoltà a trattare con l'Atletico Madrid l'alternativa Rebic è economicamente più interessante per le casse e per il bilancio del club. Se tutti i tasselli andranno al posto giusto l'operazione potrebbe essere chiusa sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 25/30 milioni.