Milan, trattativa con il Manchester City per Reijnders ma il diktat è preciso: via solo per un'offerta irrinunciabile

è stato accolto con entusiasmo dai tifosi del Milan che hanno una voglia matta di tornare a competere per le primissime posizioni della classifica. Il nuovo corso rossonero sta nascendo su basi solide,su come rilanciare il club e le sta portando avanti con coerenza e un ottimo timing. Il nuovo progetto rossonero si baserà sul talento di Leao e sulla leadership di Maignan ma il grande dubbio riguarda la posizione di, al centro di un forte interesse da parte del Manchester City.il filo diretto che lega Milano a Manchester City non si è rotto negli ultimi giorni, i contatti tra i club sono costanti e si respira un'ottima sintonia. La dirigenza del club inglese non ha ancora presentato una proposta ufficiale perché sta provando a trattare sul prezzo ma dal MilanIl legame creato in due anni con tutto il mondo Milan è e rimarrà forte in ogni caso per TijjaniOra la palla passa al Manchester City che dovrà passare dalle cose formali alla fase operativa con la prima offerta da presentare al Milan. L'idea del ricco club di Manchester resta quella di provare a chiudere prima del 10 giugno, data che segnerà l'inizio del Mondiale per club.