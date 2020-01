E' Florentino il grande obiettivo del Milan per il centrocampo. Un'idea nata settimana scorsa, una trattativa che oggi potrebbe scrivere un capitolo importante. ​Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, dopo le parole, Boban e Maldini vogliono passare ai fatti. ll Benfica e l'entourage del classe 1999 di Lisbona aspettano un'offerta scritta, che dovrebbe essere di prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. La squadra che guida il campionato portoghese, con 10 punti di vantaggio sul Porto, vorrebbe 5 milioni per il prestito oneroso e 40 milioni per il riscatto, il Milan ragiona su cifre diverse, più basse, consapevole che Florentino non è una prima scelta dell'allenatore Bruno Lage. Dentro o fuori, oggi potrebbe essere il giorno della svolta.