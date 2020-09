Problema fisico per Zlatan Ibrahimovic, che non è presente quest'oggi nell'amichevole pomeridiana del Milan contro il Brescia, ultimo test in vista del debutto europeo dei rossoneri, previsto per la prossima settimana, con il primo preliminare di Europa League.



RECUPERO PER IL DEBUTTO EUROPEO? - Assenza giustificata, perché lo svedese sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra, accusato in allenamento: il 39enne sta provando a essere pronto per la partita di giovedì contro lo Shamrock Rovers, prevista a Dublino per le 20 e snodo fondamentale della stagione del Milan.