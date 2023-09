Il Milan è al tappeto. E' arrivata la quinta sconfitta di fila in un derby, la quinta in un solo anno solare. Ed è arrivata nel peggiore dei modi: l'Inter ha umiliato 5-1 la formazione rossonera a San Siro e al termine della partita sono arrivate le prime reazioni.



La dirigenza milanista infatti, rappresentata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, al termine della partita si è recata nello spogliatoio rossonero per un confronto con la squadra e Stefano Pioli.