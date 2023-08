Non c'è due senza tre? Dopo gli arrivi di Pulisic e Loftus-Cheek, il Milan chiede un altro calciatore al Chelsea. Non l'ex interista Lukaku (come invece vorrebbe un partito di tifosi rossoneri sui social), ma Armando Broja. Il centravanti albanese classe 2001 ha da poco recuperato da un grave infortunio al ginocchio, infatti a metà dicembre si era rotto il legamento crociato. Tre mesi e mezzo prima, a inizio settembre, il club inglese lo aveva blindato facendogli firmare un nuovo contratto fino a giugno 2028. Convinto dalla stagione precedente passata in prestito al Southampton, dove aveva segnato 9 gol, soltanto due reti in meno rispetto alle 11 realizzate l'anno prima in Olanda al Vitesse. Ora il Milan porterebbe volentieri Broja in Italia, sempre in prestito.



L'ALTERNATIVA - La stessa formula con cui i dirigenti rossoneri hanno chiesto al PSG il franco-camerunese Hugo Ekitiké (classe 2002). Quest'ultimo potrebbe però restare in Ligue 1, precisamente al Lens, ancora alla ricerca di un erede del belga Lois Openda, ceduto in Germania al Lipsia per 38,5 milioni di euro. Invece non trovano conferme le voci di mercato su un interessamento per Moise Kean della Juventus.



3 IN USCITA - Intanto il Milan è al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Marko Lazovic. Dopo il prestito agli austriaci dell'Altach, l'attaccante serbo (classe 2004 ex Stella Rossa) è in trattativa con il club olandese del Fortuna Sittard. Può lasciare i rossoneri anche Lorenzo Colombo: rientrato dal prestito al Lecce, l'italiano classe 2002 è richiesto da Genoa e soprattutto Cagliari. Invece sarà più complicato trovare una nuova sistemazione al belga Divock Origi (classe 1995), arrivato l'anno scorso a parametro zero dal Liverpool con un contratto fino a giugno 2026 da 4 milioni di euro netti a stagione: un ingaggio che spaventa gli acquirenti.