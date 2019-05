Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan mira a trattenere sia Alessio Romagnoli che Gigio Donnarumma nella prossima estate. Ma se non si entrasse in Champions League, esisterebbe un margine di rischio di perdere uno dei due big. Intanto, il quotidiano assicura che Suso e Hakan Calhanoglu sono in bilico e potrebbero essere ceduti così come Franck Kessié; attenzione invece al riscatto di Tiemoué Bakayoko perché "senza Champions, salterebbero quei 35 milioni da versare al Chelsea", si legge. Il riscatto è ancora più a rischio dopo quanto successo nell'ultimo allenamento, con il ritardo e la punizione di Gattuso.