Piatek può fare le valige in questa sessione di calciomercato. L'attaccante polacco non rientra nei programmi del Milan e, secondo la Gazzetta dello Sport, ha attirato l'attenzione di 3 club: Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen.



Secondo il Corriere dello Sport, Piatek servirebbe come vice Dzeko alla Roma (non covinta da Petagna e Pinamonti), che però deve piazzare Kalinic. La possibile partenza di Under verso l'Inghilterra può aprire le porte al ritorno di Politano. Il ds giallorosso Petrachi ha già ottenuto l'ok del calciatore (già nel mirino della Fiorentina), ma manca il sì dell'Inter, non disposta a cederlo in prestito.