. L’ex Pallone d’Oro è una delle fonti di ispirazione del talento della Fiorentina, che è esploso in questa stagione, prima sotto la guida di Vincenzo Montella e poi di Beppe Iachini., ma anche il Milan osserva con grande attenzione. Consapevole di poter puntare suin vista della prossima finestra di mercato.- Il primo, come detto, è Kakà, idolo di Gaetano. “. Poi, pur non spiegandomi ancora il perché (sorride, ndr), ricordo che avevo un dvd di Shevchenko. Guardavo spesso il Milan”, ha svelato Castrovilli in una recente intervista., più facile trovare spazio e continuità in un Milan che sarà rivoluzionato per l’ennesima volta negli ultimi anni.. I rossoneri lo valutano circa 30 milioni di euro, potrebbe essere il brasiliano la carta giusta per abbassare la richiesta cash della Fiorentina che supera già i 40 milioni di euro. Nessuna trattativa per il momento, ma