Il polacco della Sampdoria, Linetty vuole il Torino. Che cerca altri rinforzi sul mercato a centrocampo: nel mirino ci sono Biglia e Krunic del Milan. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sull'agenda del direttore tecnico granata Vagnati ci sono i nomi di Maggiore (Spezia) e Fiordilino (Venezia).



Si cerca anche un giovane per l'attacco: allacciati i contatti col romeno Dennis Man (classe 1998) della Steaua Bucarest e con l'italiano Gianluca Scamacca (classe 1999), nell'ultima stagione in prestito all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo.



In uscita il terzino De Silvestri passa al Bologna di Mihajlovic a parametro zero. Il Napoli non lascerà andare via Hysaj, il Milan per ora ha blindato Conti (richiesto), così risalgono le quotazioni di Biraschi del Genoa. Oggi visite mediche per Ricardo Rodriguez, saranno ufficiali i rinnovi di Ansaldi e Ujkani. Seguito con attenzione il portiere Sepe (Parma), per il quale il Toro è la prima scelta.