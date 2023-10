in campionato, due punti in tre partite e la possibilità dinon sono un ruolino di marcia disastroso, tutt’altro. Dopo due mesi di stagione il Milan è ancorae ha grandi margini di miglioramento, considerando soprattutto i tantiche devono rientrare e i numerosiinnesti acquistati in estate che devono ancora portare il loro contributo alla causa. Questa è la fotografia oggettiva del primo scorcio di stagione e, analizzando la situazione oggettivamente, in teoriaE allora qual è il problema che turba i tifosi rossoneri?? Perché inizia a farsi largo la sensazione che questa stagione non sarà foriera di grandi soddisfazioni? La risposta è molto semplice e, come spesso accade nel calcio, viene dal campo o meglio dallo spogliatoio. Ci sonoUna prova gigante e preoccupante.1. Ilcosa che si poteva prevedere già il giorno del sorteggio di Montecarlo. Ma. Dopo la partita, capitano sempre politicamente corretto esplode dicendo: “Non si può giocare così”. Pioli gli risponde dicendo che il suo commento non è stato “lucido”.2. A Napolifa due gol, i padroni di casa rimontano, ma il Milan riesce di nuovo a prendere in mano la partita e a buttare palloni in area avversaria. Pioli toglie il francese che prima si lascia andare a una scenata isterica in campo e poi ostentatamenteDavanti ai microfoni il francese dichiara: “Dopo il primo gol del Napoli, non sapevamo se attaccare o difendere”. Altro attacco durissimo a Pioli che lo stesso Giroud, nelle interviste successive, prova a mitigare con dichiarazioni meno corrosive Insieme a Giroud3. Pioli, per giunta acciaccati. Anche il portoghese lascia il campo contrariato e, giunto in panchina, mostra al tecnico tutto il proprio risentimento per il cambio.I soliti “templari” dell’informazione rossonera ci possono anche dire che si è trattato di 3 sfoghi, ma purtroppo. Lesono arrivate dopo una sconfitta plausibile come quella di Parigi e durante un pareggio sulla carta accettabile come quello di Napoli. E sono arrivate: il capitano, il giocatore di maggior esperienza e quello di maggior classe. Il fatto che Pioli, nel finale di una partita che il Milan stava provando a “rivincere” dopo essersela complicata, tolga dal campo i due attaccanti titolarissimi è quantomeno anomalo.. Per questo motivo non si può pensare a una scelta tecnica, ma ha tutta l’aria di essere un simbolico esercizio di potere.Ci sta.I due sostituiti hanno voluto mostrare al mondo il loro malcontento, cosiccome. Questo è il problema: tutte le tensioni dello spogliatoio rossonero sono venute fuori alla luce del sole. E non dopo 5 sconfitte di fila, ma con dei risultati tutto sommato accettabili. A questo puntoIn quel contesto la proprietà ha fatto una scelta di campo chiara conferendo pieni poteri al tecnico ed esonerando i dirigenti. Ma già all’epoca, gran parte dei “senatori” avevano palesato chiaramente la loro posizione.Adesso la situazione èe di non facile risoluzione. Pioli plenipotenziario ha dimostrato che non riesce a gestire non solo gli equilibri tattici, ma nemmeno quelli dello spogliatoio.Collocare un tutor comedel tutto ed esautorarlo agli occhi della squadra e non solo. La soluzione sarebbe quella di avere un manager in grado di mediare tra lo spogliatoio e il tecnico in modo da trovare una sintesi e lavorare tutti insieme nell’interesse del Milan. Ma chi ha lo status per farlo? A chi darebbe retta la squadra?Secondo voi se dovesse andar via uno di questi tre, o anche Pioli, Theo, Maignan e Leao farebbero i post su instagram con la lacrimuccia?