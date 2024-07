Milan, tre richieste dalla serie A per Romero: la situazione

Getty Images

Luka Romero sta lavorando duramente in questi primi giorni di ritiro agli ordini di Paulo Fonseca con la consapevolezza di non rientrare nel progetto del Milan. Almeno per l’immediato. Il talento argentino, arrivato in rossonero a parametro zero solo 12 mesi, andrà via ancora con la formula del prestito per cercare di trovare quello spazio fondamentale per continuare nel percorso di crescita.



TRE RICHIESTE- Nelle ultime ore al Milan sono arrivate tre richieste per Romero: si tratta di Venezia, Verona ed Empoli. Il club rossonero ha avuto diversi confronti con il giocatore per discutere di queste proposte ma al momento Luka prende tempo per riflettere al meglio perché la preferenza sarebbe quella di un ritorno in Liga.