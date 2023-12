Il Milan cerca rinforzi in vista del prossimo mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono l'attaccante canadese Jonathan David del Lille, il difensore polacco Jakub Kiwior dell'Arsenal e il terzino sinistro spagnolo Juan Miranda del Betis.

In uscita il centrocampista bosniaco Rade Krunic può andare in Turchia al Fenerbahce.