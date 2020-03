Il Milan si prepara ad un'estate di grande rivoluzione non solo societaria, ma anche dell'attuale rosa. In tanti faranno le valigie e fra i possibili partenti ci sono anche 3 titolari di questa stagione. Secondo Tuttosport sia Kessie che Conti che Musacchio (il cui posto da titolare è stato già soffiato da Kjaer al momento del suo arrivo) saranno messi sul mercato in attesa di offerte.