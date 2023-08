Il Milan affronta in amichevole a porte chiuse il Trento dopo la vittoria nel trofeo Berlusconi. Il tecnico Pioli ruota gli interpreti e concede il primo gettone da titolari agli ultimi due arrivati, Samuel Chukwueze e Yunus Musah. Di seguito le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti sulla partita dei rossoneri: Non è in distinta Noah Okafor, ma nessun infortunio: per lui si tratta di semplice gestione del lavoro.



MILAN: Sportiello; Florenzi, Simic, Kjaer, Bartesaghi; Adli, Musah, Pobega; Chukwueze, Colombo, Romero.



TRENTO: Russo; Frosinni, Fabbri, Sangalli, Trainotti, Ferri, Di Cosimo, Attys, Petrovic, Pasquato, Rada.