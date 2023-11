la stagione del Milan riprende con vari problemi e varie incertezze.c’è un ritardo in classifica che comincia a farsi sentire, c’è una grandec’è una serie diche non hanno ancora convinto appieno, c’è una compagine societaria che sembra non avere in mano saldamente la situazione, c’èche aleggia sul futuro prossimo rossonero senza ancora un ruolo ben definito, c’èIn mezzo a tutte queste incertezze,che a Milanello e in via Aldo Rossi deve essere tenuta presente e considerata la stella polare di questa fase della stagione:Da lì non si scappa. Il 28 novembre sarà in ogni caso una data storica per questo Milan, nel bene o nel male. Dalla partita contro i tedeschiInfatti una vittoria contro il Borussia non dico che ipotecherebbe il passaggio agli ottavi di finale, ma sicuramente indirizzerebbe in maniera decisiva il cammino del Milan in Europa. Consentirebbe infatti sicuramente di superare il Dortmund. Inoltre permetterebbe di diventare imprendibili in classifica per il Newcastle oppure, nel caso remoto di un successo bianconero a Parigi, di superare anche Mpabbé e compagni. Il Milan avrebbe la strada spianata verso gli ottavi di Champions e questo significherebbero almeno 20 milioni di introiti sicuri dalla Champions con la possibilità, come l’anno scorso, di superare altri turni e arrivare fino a 50 milioni.che si giocherà negli Stati Uniti nell’estate del 2025. Una competizione che consente l’accesso esclusivamente a un massimo di due club per ogni Federazione europea e per l’Italia, l’Inter è già aritmeticamente qualificata.Una competizione che garantirà ai partecipanti introiti non inferiori ai 50 milioni di euro.Dunquenell’arco di due stagioni. Un’enormitá. Oltre all’obiettivo economico ci sarebbero anche quello tecnico e quello psicologico. Battendo il PSG e il Borussia e staccando il pass per gli ottavi di finale nonostante il girone “della morte” Pioli non sarebbe più in discussione e potrebbe lavorare tranquillo fino a fine stagione. E con lui tutto il resto della squadra. Anche il mercato di gennaio sarebbe vissuto con maggiori risorse e maggior spazio di manovra.Viceversa una sconfitta o anche un pareggio contro i tedeschi minerebbe quasi definitivamente le possibilità di superamento del girone di Champions eche hanno investito ingenti risorse per la costruzione di questa squadra attraverso un mercato poderoso, ma incompleto. Inevitabilmente anche il campionato potrebbe risentire di un’eliminazione dalla massima competizione europea sia dal punto di vista psicologico sia da quello tecnico, se si dovesse “scivolare” in Europa League.E dunque facile comprendere. Anche se dovesse risentirne la concentrazione in vista della gara di campionato contro la Fiorentina. È vero che il turnover contro i Viola è praticamente obbligato dagli infortuni, ma a questo punto è assolutamente inutile forzare eventuali rientri per la gara di sabato. Diventa invece necessario provare a recuperare per martedì prossimo tutti i giocatori possibili, a partire dal più forte, cioè. Che contro il Borussia farebbe comodo anche senza avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Da questo punto di vistasabato e che possa essere tirato a lucido per il 28 novembre. Quella sarà “la partita”.Nella scorsa stagioneQuesto era costato punti in campionato, ma aveva permesso al tecnico di schierare una squadra più fresca in Europa: mossa che si era rivelata decisiva dato che i rossoneri sono arrivati a un passo dalla finale. Ecco, la stessa cosa Pioli deve farla questa settimana, perché. E questo messaggio deve partire non solo dal tecnico, ma soprattutto dalla società.. Non dimentichiamo che dopo le prime 4 partite del girone dello scorso anno il Milan aveva solo 4 punti (quest’anno 5) e c’era all’orizzonte il rischio (seppur remoto) dell’eliminazione. All’epoca scese in campo proprio Paolo Maldini cheFece capire a tutti che per la società le due gare più importanti erano quelle di Zagabria e in casa contro il Salisburgo. Il risultato di eccezionale perché il Milan di Pioli stravinse tutte e due. Quest’anno non c’è Paolo Maldini a indicare la strada e a ricordare che il Milan ha la Champions nel proprio DNA.